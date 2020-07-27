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«Стал похож на маму»: Шепелев показал общего сына с Фриске 

Алиса Селезнёва и ещё 10 1 час назад
«Стал похож на маму»: Шепелев показал общего сына с Фриске
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел сына на съемки программы «Ты как я» и все в студии отметили, что Платон стал похож на свою маму — певицу Жанну Фриске. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью, у них родился сын Платон. Однако после того, как певица умерла, телеведущий запретил ее родственникам видеться с сыном.
Шепелев, недавно ставший ведущим шоу «Ты как я» на ТНТ, старается как можно больше времени проводить с сыном и даже взял его на съемочную площадку.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина (Тулупова), она была еще и со своей дочкой Ладой», — пояснил «СтарХиту» один из участников съемок программы.

Он также отметил, что семья «с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону».
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
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