«Стал похож на маму»: Шепелев показал общего сына с Фриске 

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. Фриске и Шепелев встречались в течение нескольких лет перед ее смертью, у них родился сын Платон. Однако после того, как певица умерла, телеведущий запретил ее родственникам видеться с сыном.

Шепелев, недавно ставший ведущим шоу «Ты как я» на ТНТ, старается как можно больше времени проводить с сыном и даже взял его на съемочную площадку.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске. Чем старше становится, тем больше проступают ее черты. Даже мимика! Такой красавец растет. За Платоном, пока папа в кадре, присматривала невеста Димы — Екатерина (Тулупова), она была еще и со своей дочкой Ладой», — пояснил «СтарХиту» один из участников съемок программы.

Он также отметил, что семья «с интересом наблюдала за процессом, в перерывах дети весело носились по съемочному павильону».