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Якубович может уйти из «Поля чудес» 

Артём Кульша и ещё 1 1 час назад
Якубович может уйти из «Поля чудес»
Фото: Первый канал
Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович не планирует покидать передачу, но может быть уволен. Об этом он сам сообщил ТАСС.
«Поле чудес», как сообщал «Рамблер», демонстрируется в эфире Первого канала с 1990 года. Якубович ведет шоу с 1991-го. Позавчера он дал интервью ТАСС. В ходе него журналист заявил, что не планирует покидать программу и это само собой разумеется.

«Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — добавил он.

Также Якубович выразил недовольство тем фактом, что его ассоциируют с бесконечным весельчаком, который ведет «Поле чудес». Он назвал его эдаким образом, амплуа и бирочкой, по которой человека и судят, хотя должны судить по дарованию.
Кроме того, журналист рассказал, что вскоре издательство «Эксмо» выпустит его книгу с рассказами об Афганской, Косовской и Чеченских войнах, воспоминаниями о разных людях и стихами, например, изложенным в стиле басен поэта Ивана Крылова Уголовным кодексом (УК) России.

«Я написал пьесу, которую приняли к постановке. Режиссер Марк Розовский начинает репетиции. Это комедия положений. Выход спектакля планируется в сентябре-октябре», — добавил он.

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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , Марк Розовский , Иван Крылов , Первый канал , ИТАР-ТАСС
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