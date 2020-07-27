Якубович может уйти из «Поля чудес» 

Ведущий телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович не планирует покидать передачу, но может быть уволен. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Поле чудес», как сообщал «Рамблер», демонстрируется в эфире Первого канала с 1990 года. Якубович ведет шоу с 1991-го. Позавчера он дал интервью ТАСС. В ходе него журналист заявил, что не планирует покидать программу и это само собой разумеется.

«Впрочем, это, кроме меня, решать будет еще и руководство», — добавил он.

Также Якубович выразил недовольство тем фактом, что его ассоциируют с бесконечным весельчаком, который ведет «Поле чудес». Он назвал его эдаким образом, амплуа и бирочкой, по которой человека и судят, хотя должны судить по дарованию.

Кроме того, журналист рассказал, что вскоре издательство «Эксмо» выпустит его книгу с рассказами об Афганской, Косовской и Чеченских войнах, воспоминаниями о разных людях и стихами, например, изложенным в стиле басен поэта Ивана Крылова Уголовным кодексом (УК) России.