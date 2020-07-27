Последняя из «Унесенных ветром»: звезда умерла в 104 года

В Париже умерла знаменитая актриса Оливия де Хэвилленд, наиболее известная по одной из главных ролей в «Унесенных ветром». «Газета.Ru» рассказывает о двукратной обладательнице «Оскара», которой было 104 года.

Англо-американская актриса Оливия де Хэвилленд ушла из жизни в Париже 25 июля. По информации The Hollywood Reporter, двукратная обладательница «Оскара» умерла от естественных причин у себя дома в столице Франции , где прожила более 60 лет. Незадолго до кончины — 1 июля — звезда голливудского кино отметила день рождения: ей исполнилось 104 года.

Пожалуй, самой известной актерской работой де Хэвилленд является ее роль в классическом фильме «Унесенные ветром», культовой экранизации одноименного романа Маргарет Митчелл , которая вышла на экраны в далеком 1939-м.

Metro-Goldwyn-Mayer Studios/Global Look Pres

В драме она сыграла одну из главных героинь истории — Мелани Гамильтон Уилкс, добрую и отзывчивую девушку, становящуюся близкой подругой (и одновременно — конкуренткой) центрального персонажа в исполнении Вивьен Ли

Де Хэвилленд долгое время оставалась последней живой звездой картины — большинство ее коллег умерли еще за несколько десятков лет до наступления 21 века. Помимо «Унесенных ветром», на счету актрисы роли в таких проектах, как «Наследница», «Тише… тише, милая Шарлотта», «Моя кузина Рэйчел», «Одиссея капитана Блада», «Приключения Робин Гуда» и «Каждому свое». В 1947-м и 1950 годах артистка дважды победила в номинации «Лучшая женская роль» премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Всего же она пять раз попадала в шорт-листы премии и была самым возрастным из ныне живущих триумфаторов «Оскара».

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где тогда работал ее отец. Мать будущей звезды была театральной актрисой и желала, чтобы дети пошли по ее стопам. Когда де Хэвилленд было три года, она переехала вместе с матерью в Калифорнию, получила там образование, увлеклась актерством и в итоге дебютировала в комедии «Сон в летнюю ночь» Уильяма Дитерле и Макса Рейнхардта , которая вышла в 1935 году.

Оливия была старшей сестрой (с разницей всего в 15 месяцев) другой большой звезды американского кино — Джоан Фонтейн

Оливия и Джоан — единственные сестры в истории, каждая из которых получила как минимум по одному «Оскару» за главную женскую роль. Их соперничество началось еще в детстве, а с годами переросло едва ли не во вражду, в том числе и на фоне «семейной» конкуренции за Голливуд, ведь нередко родственницы боролись за одни и те же роли (а иногда даже обе попадали в одну номинацию на главную кинопремию, и кто-то обязательно проигрывал). В конце 70-х сама Фонтейн следующим образом описывала отношения с сестрой: «Оливия всегда говорила, что я во всем была первой. Я первой вышла замуж, первой получила „Оскар“, первой родила ребенка. Если я умру первой, она снова будет недовольна!»

Фонтейн совсем чуть-чуть не дожила до 100 лет: она скончалась в декабре 2013 года в 96.

Де Хэвилленд известна в индустрии не только яркими ролями, но и благодаря огромному влиянию на правила по контрактам между актерами и студиями. Дело в том, что еще в 1943 году она подала в суд на Warner Bros., чтобы добиться полной свободы от компании в свете истечения ее семилетнего контракта. На тот момент голливудские юристы придерживались позиции, что соглашения должны как бы приостанавливаться в то время, когда артист не участвует в съемках. Из-за подобной интерпретации некоторые контракты длились гораздо дольше прописанного в них периода.

Однако усилиями де Хэвилленд, выигравшей в суде у студии, с которой она находилась в тяжелых отношениях, в сфере изменили подход к трактовке контрактов.