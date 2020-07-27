«Иногда хочется мордой в салат»: Кудрявцева о своем алкоголизме 

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram отреагировала на слухи о том, что возглавляет список звездных алкоголичек.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего, даже шампанское на Новый Год, то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И ещё на первом месте!» — написала она, приведя скриншот списка знаменитых женщин с алкогольной зависимостью.

Кудрявцева также в шутку отметила, что ей «иногда хочется напиться и мордой в салат», но она не собирается так поступать.

В комментариях к записи телеведущую поддержали как поклонники, так и коллеги.

«Это оооооочень смешно))))))», — высказала свое мнение продюсер Яна Рудковская.

«Шикарно выглядите, для алкоголички. Не подскажете, что пьете?» — поинтересовалась olya130983.

«Рамблер» писал, что ранее Лере Кудрявцевой была проведена операция по удалению имплантов из груди, поскольку один из них порвался. Телеведущая откровенно рассказала об этом, отметив, что сама не понимает, зачем делала увеличение груди.