Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Иногда хочется мордой в салат»: Кудрявцева о своем алкоголизме 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
«Иногда хочется мордой в салат»: Кудрявцева о своем алкоголизме
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram отреагировала на слухи о том, что возглавляет список звездных алкоголичек.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего, даже шампанское на Новый Год, то да — алкоголичка, как грится, собственной персоной. И ещё на первом месте!» — написала она, приведя скриншот списка знаменитых женщин с алкогольной зависимостью.

Кудрявцева также в шутку отметила, что ей «иногда хочется напиться и мордой в салат», но она не собирается так поступать.
В комментариях к записи телеведущую поддержали как поклонники, так и коллеги.

«Это оооооочень смешно))))))», — высказала свое мнение продюсер Яна Рудковская.

«Шикарно выглядите, для алкоголички. Не подскажете, что пьете?» — поинтересовалась olya130983.

«Рамблер» писал, что ранее Лере Кудрявцевой была проведена операция по удалению имплантов из груди, поскольку один из них порвался. Телеведущая откровенно рассказала об этом, отметив, что сама не понимает, зачем делала увеличение груди.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ларис, ты вторая»: Гузеева матом ответила Кудрявцевой
«Ларис, ты вторая»: Гузеева матом ответила Кудрявцевой
«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов
«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В Москве госпитализирована Елена Кондулайнен
В Москве госпитализирована Елена Кондулайнен
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
00:22
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение