Галустян обанкротился

Компания «Вайзерлайф», принадлежащая юмористу Михаилу Галустяну , обанкротилась, сообщает Telegram-канал Mash. Эта вторая за месяц фирма артиста, которая прекратила свою деятельность из-за долгов перед кредиторами.

По данным журналистов, «Вайзерлайф» вела свою деятельность с 2019 года в IT-сфере: сотрудники компании разрабатывали мобильные приложения. При этом ни одного готового продукта фирма в результате так и не представила, отмечается в сообщении. Программа AVATunes с элементами дополненной реальности, которую Галустян презентовал в январе текущего года, была разработана специалистами совершенно другой компании, отмечают журналисты.

В конце июня как сообщал «Рамблер», Михаил Галустян заявил о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой он являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве фильма «Тот еще Карлсон!», провалившегося в прокате. СМИ сообщают, что компания обанкротилась в связи с трудностями из-за введенных в стране карантинных мер.

Также в середине июня стало известно об убытках компании «Эйс Гейминг», доли которой принадлежат Михаилу Галустяну и Александру Ревве. Фирма занимается торговлей скинами для самого популярного шутера в мире Counter Strike: Global Offensive. Выяснилось, что только за последний год потери компании оцениваются в 2,4 миллиона рублей.