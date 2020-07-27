«Ларис, ты вторая»: Гузеева матом ответила Кудрявцевой

Гузеева там оказалась на третьем месте, Кудрявцева — на первом. Вторую строчку заняла актриса Мелани Гриффит

«Ларис, ты вторая», — указала Кудрявцева в своем Instagram.

Телесваха не смогла подобрать других слов, кроме мата, чтобы прокомментировать это.

Сама Кудрявцева призналась, что не пьет уже по меньшей мере лет 20, только шампанское на Новый год. Однако отметила, что иногда очень хочется напиться и «мордой в салат»

Ранее Лариса Гузеева опровергла информацию о своих планах стать ведущей в Доме-2.

Сообщение Гузеева ответила Кудрявцевой матом после попадания в скандальный рейтинг появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".