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Гузеева ответила Кудрявцевой матом после попадания в скандальный рейтинг 

Общественная служба новостей 38 минут назад
«Ларис, ты вторая»: Гузеева матом ответила Кудрявцевой
Фото: ТАСС
Телеведущая Лариса Гузеева матом ответила своей коллеге по цеху Лере Кудрявцевой, когда ты указала, что они обе попали в неприятный рейтинг, который та нашла в Гугле — рейтинг звезд-алкоголичек.
Гузеева там оказалась на третьем месте, Кудрявцева — на первом. Вторую строчку заняла актриса Мелани Гриффит.
«Ларис, ты вторая», — указала Кудрявцева в своем Instagram.
Телесваха не смогла подобрать других слов, кроме мата, чтобы прокомментировать это.
Сама Кудрявцева призналась, что не пьет уже по меньшей мере лет 20, только шампанское на Новый год. Однако отметила, что иногда очень хочется напиться и «мордой в салат»
Ранее Лариса Гузеева опровергла информацию о своих планах стать ведущей в Доме-2.
Сообщение Гузеева ответила Кудрявцевой матом после попадания в скандальный рейтинг появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , Лера Кудрявцева , Мелани Гриффит , Google
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