Стивен Сигал интересуется дальневосточным гектаром

За время реализации программы "Дальневосточный гектар" земельные участки в Бурятии получили 2,1 тыс. человек, в Забайкальском крае - 3,2 тыс. человек. Чаще всего землю берут под индивидуальное жилищное строительство. В Забайкалье высокая активность подачи заявлений на дальневосточный гектар объясняется тем, что вокруг Читы - столицы региона - отсутствует буферная зона, закрытая от предоставления земельных участков. Землю можно взять в получасе езды от центра Читы. Ведется работа по сокращению буферной зоны вокруг столицы Бурятии Улан-Удэ.