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Илон Маск ответил Джонни Деппу на угрозы отрезать ему гениталии 

Lenta.ru 19 минут назад
Маск ответил Деппу на угрозы отрезать ему гениталии
Фото: Mike Blake / Reuters
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск ответил на угрозы актера Джонни Деппа отрезать ему гениталии. Об этом пишет The Mirror.
Во время судебного разбирательства по делу о клевете в суде был показан текст сообщения, отправленного Деппом своему другу Кристиану Карино, в котором он угрожал отрезать гениталии Маска.
Так, в ответ Маск предложил Деппу устроить бой. «Если Джонни хочет драться в клетке, просто дайте мне знать», — заявил основатель Space X.
Также Маск рассказал, что их отношения с актрисой и бывшей супругой Деппа Эмбер Херд начались после расставания пары. «У меня определенно не было романа с Эмбер, пока она была замужем за Джонни», — заявил он.
В июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп , Джеймс Франко , Кристиан Карино , Илон Маск , SpaceX
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