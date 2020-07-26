«Вялые вареники»: у Ивлеевой заболела семья

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Настя Ивлеева сдержала свое обещание и подробно рассказала, как она, Элджей и их родные заболели коронавирусом.

Первым, по ее словам, недомогание почувствовал ее муж. Тогда все решили, что у музыканта обычная простуда, и он начал пить таблетки.

Однако на четвертый или пятый день Элджей перестал чувствовать вкус пищи.

А тут и у Насти начала сильно болеть голова, появились насморк и слабость. Заболел папа Элджея.

«Мы сдали тест. Выяснилось, что у половины семьи есть COVID-19, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!», — написала Настя.

Заболела и мама Ивлеевой.

За родителей супруги переживают больше всего — в силу возраста те попадают в группу риска.

Пока у всех COVID-19 проходит не в тяжелой форме.

«В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники. Теперь наш дом называется Coronavirus house», — резюмировала Ивлеева.

Как ранее писал «Рамблер», Настя жаловалась на здоровье уже несколько дней, о чем сообщала своим подписчикам.

Они с Элджеем сдали тест на вирус. И вот пришел результат. Анализы оказались положительными.