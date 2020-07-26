«Фантастика»: внучка Ротару показала идеальную фигуру 

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София Евдокименко , модель и певица, выложила в инстаграм ролик с отдыха на море.

Внучка знаменитой Софии Ротару в сумраке вечера позирует на морском берегу.

Красивая природа, приятная музыка, прекрасная девушка — фолловеры в восторге и рассыпаются в комплиментах.

«Фантастика», «Невероятно атмосферное видео, а фигура просто огонь», «Фигура просто супер», «Красотка».

Как ранее писал «Рамблер, красавица-внучка Софии Ротару Соня отправилась на отдых.

Кстати, туда, где уже отдохнула знаменитая оперная дива Анна Нетребко — в Бодрум.