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«Фантастика»: внучка Ротару показала идеальную фигуру 

Ирина Лебедева 27 минут назад
«Фантастика»: внучка Ротару показала идеальную фигуру
Фото: Instagram
София Евдокименко, модель и певица, выложила в инстаграм ролик с отдыха на море.
Внучка знаменитой Софии Ротару в сумраке вечера позирует на морском берегу.
Красивая природа, приятная музыка, прекрасная девушка — фолловеры в восторге и рассыпаются в комплиментах.
«Фантастика», «Невероятно атмосферное видео, а фигура просто огонь», «Фигура просто супер», «Красотка».
Как ранее писал «Рамблер, красавица-внучка Софии Ротару Соня отправилась на отдых.
Кстати, туда, где уже отдохнула знаменитая оперная дива Анна Нетребко — в Бодрум.
Девушка остановилась в пятизвездочной вилле неподалеку побережья Эгейского моря и показала интерьеры жилья в stories своего Instagram.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Шоу-бизнес , София Евдокименко , Анна Нетребко , София Ротару
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