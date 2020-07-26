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Стало известно о состоянии заболевшей коронавирусом Ивлеевой 

Lenta.ru 41 минуту назад
Раскрыто состояние заболевшей коронавирусом Ивлеевой
Фото: Instagram
Представитель Анастасии Ивлеевой рассказал состоянии ее здоровья и самочувствии ее супруга, рэпера Элджея. Телеведущая чувствует себя «нормально», отметил он в беседе с телеканалом РЕН ТВ.
«Болезнь проходит бессимптомно. Повлияет ли это на ее дальнейшую творческую судьбу? Безусловно, но только временно», — сказал представитель Ивлеевой, добавив, что ни она, ни ее супруг «не входят в группу риска 60+, даже если сложить их возраст».
Ранее телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева заявила в Instagram, что заразилась коронавирусом вместе со своим мужем. При этом она призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся», а Элджей разместил положительный результат теста на COVID-19, сопроводив его шуткой, что «у него корона, значит, он король».
Ивлеева заразилась коронавирусом
В конце июня о своем заражении коронавирусом рассказала певица Анита Цой. Она описала тяжелые симптомы болезни, с которыми ей пришлось столкнуться: среди них них оказались кашель, диарея, потеря обоняния, проблемы с почками и печенью, а также уровнем сахара в крови и давлением.
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Анита Цой , РЕН ТВ
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