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«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов 

Ирина Лебедева 37 минут назад
«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов
Фото: Instagram
Наталья Бочкарева отметила 40-летний юбилей. В инстаграме актриса выложила несколько фотографий, где она красуется в праздничном ярко-красном платье с глубоким декольте.
Поклонники в восхищении от аппетитных форм актрисы.
«Вижу тити — сразу лайк. Почаще выкладывай, настроение улучшается», «Вот это я понимаю декольте, сейчас порекомендую знакомым подписаться», «Шарики зачет», «Вот это женщина, красотка».
Впрочем, Наталья не рассердилась на подписчиков за несколько фривольные комплименты. Она написала, что ценит и уважает своих поклонников.
«От всей души благодарю вас за сотни сообщений, звонков и приятных слов!»
«Мне хотелось справедливости»: Бочкарева сделала признание
Как ранее писал «Рамблер», на днях Наталья Бочкарева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с клубникой во рту, за что получила целую волну хейта.
Пользователи Сети раскритиковали ее за чересчур провокационные кадры.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева
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