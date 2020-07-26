«Вот это декольте»: Бочкарева шокировала формами фанатов 

Наталья Бочкарева отметила 40-летний юбилей. В инстаграме актриса выложила несколько фотографий, где она красуется в праздничном ярко-красном платье с глубоким декольте.

Поклонники в восхищении от аппетитных форм актрисы.

«Вижу тити — сразу лайк. Почаще выкладывай, настроение улучшается», «Вот это я понимаю декольте, сейчас порекомендую знакомым подписаться», «Шарики зачет», «Вот это женщина, красотка».

Впрочем, Наталья не рассердилась на подписчиков за несколько фривольные комплименты. Она написала, что ценит и уважает своих поклонников.

«От всей души благодарю вас за сотни сообщений, звонков и приятных слов!»

Как ранее писал «Рамблер», на днях Наталья Бочкарева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото с клубникой во рту, за что получила целую волну хейта.