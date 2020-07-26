«Будьте осторожны»: Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом 

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Лето, сняты большинство ограничений, и публика расслабилась.

Забыта самоизоляция, а в маске и перчатках мало кого увидишь. Но COVID-19 не ушел из нашей жизни…

Настя Ивлеева заявила, что у неё и Элджея обнаружен коронавирус.

Об этом она сообщила в инстаграме.

«Мой муж и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!», — написала блогер.

Настя жаловалась на здоровье уже несколько дней, о чем сообщала своим подписчикам.

Они с Элджеем сдали тест на вирус. И вот пришел результат. Анализы оказались положительными.

Блогер верна себе — она планирует болеть публично.

«Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и тд и тп расскажу чуть позже, в след посте».

По информации Телеграм-канала Mash, вместе с Ивлеевой и её мужем сейчас живет мама Насти — она в зоне риска.