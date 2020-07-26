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Гагарина назвала 5 продуктов, которые помогли ей похудеть 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Гагарина назвала 5 продуктов, которые помогли ей похудеть
Фото: РИА Новости
После рождения сына Полина Гагарина очень сильно поправилась. Певица стала весить 80 килограммов, что приводило ее в ужас.
Пришлось собрать силу воли в кулак и изменить образ жизни.
Как результат — звезда рассталась с 30 килограммами и уже давно держит отличную форму, — пишет «Московский комсомолец».
Об успешной борьбе с лишним весом Гагарина рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?»
В чем же секрет успешной борьбы с лишним весом? Полина рассказала о пяти продуктах, помогающих похудеть.
Главное — это вода. Свежая, чистая, негазированная. Воду нужно пить перед каждым приемом пищи. Это очень полезно для желудка, а также уменьшает чувство голода.
Почти весь комплекс веществ, необходимых организму, содержится в морепродуктах, буром рисе и овощах — салаты у Полины на столе почти ежедневно.
А разгрузочные дни хорошо устраивать на яблоках.
Конечно, при этом желательно сократить объемы порций, убрать из рациона жирное и сладкое, готовить в духовке или на пару.
И не забывать о спорте — Гагарина регулярно ходит в тренажерный зал, бегает, занимается йогой.
Как ранее писал «Рамблер», фитнес-тренер Полины выложил серию Stories в Instagram, на которых Гагарина выполняет упражнения и подпевает последним хитам.
На певице белый спортивный топ и атласные черные велосипедки.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Московский комсомолец
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