Гагарина назвала 5 продуктов, которые помогли ей похудеть 

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После рождения сына Полина Гагарина очень сильно поправилась. Певица стала весить 80 килограммов, что приводило ее в ужас.

Пришлось собрать силу воли в кулак и изменить образ жизни.

Как результат — звезда рассталась с 30 килограммами и уже давно держит отличную форму, — пишет «Московский комсомолец».

Об успешной борьбе с лишним весом Гагарина рассказала в интервью YouTube-каналу «А поговорить?»

В чем же секрет успешной борьбы с лишним весом? Полина рассказала о пяти продуктах, помогающих похудеть.

Главное — это вода. Свежая, чистая, негазированная. Воду нужно пить перед каждым приемом пищи. Это очень полезно для желудка, а также уменьшает чувство голода.

Почти весь комплекс веществ, необходимых организму, содержится в морепродуктах, буром рисе и овощах — салаты у Полины на столе почти ежедневно.

А разгрузочные дни хорошо устраивать на яблоках.

Конечно, при этом желательно сократить объемы порций, убрать из рациона жирное и сладкое, готовить в духовке или на пару.

И не забывать о спорте — Гагарина регулярно ходит в тренажерный зал, бегает, занимается йогой.

Как ранее писал «Рамблер», фитнес-тренер Полины выложил серию Stories в Instagram, на которых Гагарина выполняет упражнения и подпевает последним хитам.

На певице белый спортивный топ и атласные черные велосипедки.