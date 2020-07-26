Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу «Дом-2» Лариса Гузеева— ведущая известной программы «Давай поженимся» на Первом канале — теперь будет вести скандальный проект «Дом-2».

Об этом сообщили представители программы. Отмечается, что Гузеева согласилась на роль ведущей за немалые деньги. Ранее «Дом-2» объявил о том, что ищет человека для ведения программы. На Ларису выбор пал неслучайно, поскольку она имеет большой опыт работы в данной сфере. Известно, что Гузеева сменит на этой должности Антона Беккужева.