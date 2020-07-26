Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу «Дом-2» 

КМВ Новости и ещё 7 1 час назад
Лариса Гузеева стала новой ведущей шоу «Дом-2» Лариса Гузеева— ведущая известной программы «Давай поженимся» на Первом канале — теперь будет вести скандальный проект «Дом-2».
Об этом сообщили представители программы. Отмечается, что Гузеева согласилась на роль ведущей за немалые деньги. Ранее «Дом-2» объявил о том, что ищет человека для ведения программы. На Ларису выбор пал неслучайно, поскольку она имеет большой опыт работы в данной сфере. Известно, что Гузеева сменит на этой должности Антона Беккужева.
КМВ Новости: последние новости
Виктория Дайнеко с дочерью не могут вернуться в Россию Виктория Дайнеко с дочерью не могут вернуться в Россию Настя Ивлеева заявила, что у неё и Элджея обнаружен COVID-19 Настя Ивлеева заявила, что у неё и Элджея обнаружен COVID-19 У актрисы Елены Кондулайнен подозревают инсульт У актрисы Елены Кондулайнен подозревают инсульт
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой
Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой
Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе
Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
Видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Моргенштерн серьезно нарушил закон
00:07
Моргенштерн серьезно нарушил закон
Шоу-бизнес Другое
Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина
00:16
Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение