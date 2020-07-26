Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»

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Лариса Гузеева стала новой ведущей на «Доме-2» 

Экспресс газета и ещё 1 36 минут назад
Лариса Гузеева появится в эфире скандальной программы с 1 сентября. Она будет ведущей наравне с Владом Кадони, Ксенией Бородиной, Ольгой Бузовой и Андреем Черкасовым.
Популярная телеведущая, которая уже много лет возглавляет программу «Давай поженимся», согласилась принять участие в шоу за кругленькую сумму. Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой».
Поклонники проекта возмущены выбором редакторов. Они уверены, что Лариса Гузеева не впишется в проект и быстро его покинет. Сами создатели уверены, что опытной телеведущей удастся вызвать дискуссию.
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Шоу-бизнес , Видео , Влад Кадони , Ксения Бородина , Лариса Гузеева , Андрей Черкасов
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