Поклонники возмущены: Гузеева стала ведущей на «Доме-2»

Популярная телеведущая, которая уже много лет возглавляет программу «Давай поженимся», согласилась принять участие в шоу за кругленькую сумму. Гузеева будет вести шоу «Бородина против Бузовой».

Поклонники проекта возмущены выбором редакторов. Они уверены, что Лариса Гузеева не впишется в проект и быстро его покинет. Сами создатели уверены, что опытной телеведущей удастся вызвать дискуссию.