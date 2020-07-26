Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Недавно блогер Алина (ник aliin. b в Tik-Tok) выложила в сеть ролик, в котором рассказала, что популярный актер позвал ее «на полчасика в отель».

Девушка сообщила, что от предложения общаться наедине отказалась, но попыталась перенести встречу в какое-нибудь кафе.

Как объяснила сама автор ролика, она хотела просто посидеть с Куценко и друзьями в каком-либо баре, ну а при случае и уличить его в манипуляторстве, — рассказывает РИА Новости. Но встреча не состоялась.

Блогер также сообщила, что Куценко уже после публикации видео вышел с ней на связь и заявил, что хотел просто встретиться, не более того.

И вот Куценко в инстаграме прокомментировал эту ситуацию. Он был краток:

«Каждый пиарится как может».

Также актер рассказал, что уже год уже работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», —пояснил он.

Как ранее писал «Рамблер», Гоша Куценко в сторис своего инстаграма рассказал о том, что в Санкт-Петербурге полиция задержала актеров, одетых в полицейскую форму.

Съемки фильма проходили по графику, с администрацией города были согласованы.