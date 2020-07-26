Куценко ответил на обвинения в домогательствах

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«Шикарный комедийный эпизод»: Куценко об обвинениях в домогательстве 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Недавно блогер Алина (ник aliin. b в Tik-Tok) выложила в сеть ролик, в котором рассказала, что популярный актер позвал ее «на полчасика в отель».
Девушка сообщила, что от предложения общаться наедине отказалась, но попыталась перенести встречу в какое-нибудь кафе.
Как объяснила сама автор ролика, она хотела просто посидеть с Куценко и друзьями в каком-либо баре, ну а при случае и уличить его в манипуляторстве, — рассказывает РИА Новости. Но встреча не состоялась.
Блогер также сообщила, что Куценко уже после публикации видео вышел с ней на связь и заявил, что хотел просто встретиться, не более того.
И вот Куценко в инстаграме прокомментировал эту ситуацию. Он был краток:
«Каждый пиарится как может».
Также актер рассказал, что уже год уже работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.
«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», —пояснил он.
Как ранее писал «Рамблер», Гоша Куценко в сторис своего инстаграма рассказал о том, что в Санкт-Петербурге полиция задержала актеров, одетых в полицейскую форму.
Съемки фильма проходили по графику, с администрацией города были согласованы.
Однако к съемочной группе на Английской набережной приехала полиция, которая, к слову, была в штатском, и «всех увезли».
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Шоу-бизнес , Видео , Гоша Куценко , РИА Новости
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