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Королева предпочла Николаева учебе в Америке 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Королева предпочла Николаева учебе в Америке
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева предпочла сотрудничество с певцом и композитором Игорем Николаевым поступлению в университет в США. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала ТВЦ.
В 2017 году Королева стала героиней шоу «Мой герой» на ТВЦ. В ходе него она рассказала, что, когда в 16 лет, в 1989 году, приехала в Москву по приглашению Николаева, уже была сформированной артисткой, а до переезда туда побывала в Соединенных Штатах Америки по программе обмена детьми в качестве солистки рок-оперы «Дитя мира» (Peace Child).
В течение двух или трех месяцев певица гастролировала по городам США. Концерты проходили на очень престижных концертных площадках. После окончания гастролей Королева получила приглашение поступить в Университет Рочестера.

«У меня был выбор — то ли остаться, то ли приехать в Москву к Николаеву. Выбор мы сделали в сторону Москвы, хотя ничего не предвещало нашего здесь успеха», — рассказала она.

Николаев пригласил Королеву принять участие в гастролях по городам Советского Союза. На первом же концерте, в Таллине, она исполнила песню «Желтые тюльпаны», которая, как сообщал «Рамблер», прославила ее несколько позже.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Наташа Королева , ТВ Центр , США
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