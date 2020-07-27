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Андрей Григорьев-Апполонов признался в новом романе с 19-летней девушкой 

Вечерняя Москва и ещё 4 19 минут назад
Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя
Фото: youtube/ Первый канал
Почти через год после развода с женой у солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова появились новые отношения. Причем избранницей 50-летнего певца стала девушка намного моложе его. О новом романе артиста сообщили в фильме на «МУЗ-ТВ», который был приурочен к юбилею исполнителя.
Подробнее об избраннице Григорьева-Апполонова рассказал его продюсер Игорь Матвиенко и бывшая супруга Марина Зубкова.
— Девушка очень молодая. Ей в районе 19-20 лет. И это говорит о его хорошей физической форме! — отметил Матвиенко.
В то же время экс-жена заметила, что новая избранница — ее полная противоположность.
— Брюнетка. Я даже сказала: «Слушай, ну познакомь, я тебе подскажу, что как правильно сделать», — призналась женщина.
Сам певец сказал, что не видит ничего плохого в большой разнице в возрасте. Напротив, он даже завидовал другу, который после 30 лет брака нашел в себе силы развестись и заново жениться на молодой возлюбленной. Григорьев-Апполонов заявил, что надеется, что и он с новой пассией вскоре дойдет до ЗАГСа.
Напомним, что у артиста от бывшего брака двое детей — Иван и Артемий. Сыновьям 15 и 11 лет соответственно. Пара развелась, когда Марина Зубкова влюбилась в другого мужчину. Вскоре после ухода от мужа, экс-супруга Григорьева-Апполонова родила новому избраннику сына Александра.
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Шоу-бизнес , Игорь Матвиенко
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