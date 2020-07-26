Ким Кардашьян задумалась о разводе с Канье Уэстом 

Об этом сообщает Nzherald.

Отмечается, что Кардашьян обратилась к юристам, которые занимаются разводами. Однако знаменитость не начнет бракоразводный процесс, пока состояние Уэста не стабилизируется.

По данным источника, у рэпера есть небольшой круг людей, которым он доверяет, однако в него не входят Кардашьян и ее семья.

Ранее Канье Уэст опубликовал серию твитов, в которых, в частности, обвинил Ким Кардашьян в попытке запереть его в психбольнице, а также заявил о желании развестись с ней. Позже твиты были удалены, а Кардашьян объяснила публикации биполярным расстройством супруга.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году — через год после рождения их дочери Норт. В настоящее время у пары четверо детей. В начале июля репер сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США.