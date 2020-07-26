Лазарев раскрыл секрет своего похудения на карантине

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Популярный певец Сергей Лазарев рассказал, как ему удалось похудеть на восемь килограммов во время карантина.

«Я не просто сохранил форму — я похудел на 8 килограммов. Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег», — цитирует артиста сайт KP.RU.

Кроме того Лазарев сообщил, как реагирует на успехи своих молодых коллег.