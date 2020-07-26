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Сергей Лазарев раскрыл секрет своего похудения на карантине 

Свободная пресса и ещё 9 1 час назад
Лазарев раскрыл секрет своего похудения на карантине
Фото: РИА Новости
Популярный певец Сергей Лазарев рассказал, как ему удалось похудеть на восемь килограммов во время карантина.
«Я не просто сохранил форму — я похудел на 8 килограммов. Дело в том, что сначала на карантине я стал набирать вес. И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег», — цитирует артиста сайт KP.RU.
Кроме того Лазарев сообщил, как реагирует на успехи своих молодых коллег.
«Я с улыбкой смотрю за тем, что происходит сейчас в шоу-бизнесе. За новыми артистами — как они взлетают и тут же падают. Я на сцене уже более 20 лет, многое прошёл. И есть большая армия фанатов, которые слушают меня долгое время. Есть разные веяния моды, сейчас вот такое. Все проходит, все меняется, но я понимаю, что есть незыблемые столпы в шоу-бизнесе, которые будут всегда. Надеюсь, что за 20 лет я уже стал таким столпом и могу никак не реагировать на то, куда катится музыка. Я свои хиты очень тщательно готовлю к выходу, почти ювелирно. Не на коленке».
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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