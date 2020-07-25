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Ксения Собчак с плесенью на лице ужаснула Сеть новым образом и «щедрым чувством юмора» 

WMJ.ru 49 минут назад
Собчак с плесенью на лице ужаснула Сеть
Фото: Instagram
38-летняя телеведущая опубликовала шокирующее творческое фото в стиле «Ходячих мертвецов».
После романтических фото с Константином Богамоловым Ксения Собчак решила опубликовать контрастное фото. Телеведущая предстала в образе из популярного фильма. Все ее лицо было покрыто плотным гримом — белоснежной основой с фрагментами фиолетово-синей плесени. На один из глаз Ксении гримеры надели белоснежную линзу с маленьким зрачком. Для полной образа телеведущая «лишилась» бровей, волос и ресниц, а из одежды выбрала растянутую белую блузу. Под загадочным и шокирующим снимком Ксения написала: «Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки не закончились».
Фолловеры ужаснулись образом Ксении, но похвалили за решительность: «Вы, конечно, очень смелая женщина!», «Я испугалась, но ВАУ», «Ого, как страшно, но очень творчески». Некоторые фанаты решили оставить ироничные комментарии: «Вылитая моя теща», «Что ты тут рекламируешь?», «Ну наконец-то косметику смыла».
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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