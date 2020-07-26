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Виктория Дайнеко с дочерью застряла в Нью-Йорке и не может вернуться домой 

Eva.ru и ещё 1 35 минут назад
Дайнеко с дочерью не могут вернуться домой
Фото: eva.ru
Из-за пандемии коронавируса многие до сих пор не могут увидеться с родными — границы до сих пор закрыты. Певица Виктория Дайнеко, например, сейчас в Нью-Йорке и пока не имеет возможности вернуться на родину.
Эпидемия COVID-19 серьезно изменила нашу жизнь и испортила планы, теперь лето даже селебрити проводят в путешествии по России, благо наша страна огромна и в ней есть что посмотреть. Однако некоторым не повезло до начала хаоса с инфекцией оказаться в чужой стране. Когда границы закрыли, а перелеты отменили, таким путешественникам оказалось очень несладко на чужбине.
В такой неловкой ситуации оказалась певица Виктория Дайнеко. Несколько часов назад она в Инстаграм-аккаунте опубликовала настоящий крик о помощи. Звезда разместила фото на фоне небоскребов Нью-Йорка и пояснила, что ей наверняка позавидует половина ее подписчиков. Однако завидовать тут нечему, ведь она оказалась в чужой стране с ребенком на руках и теперь никак не может вернуться в Россию!
«Глядя на это фото можно подумать что девчонка очень рада тому, что она гуляет по Бруклинскому мосту, тогда когда об этом мечтает половина друзей в ленте Инстраграм. Но я вам скажу нет. Быть запертой в чужой стране одной с ребенком — это не то чему бы вы хотели завидовать. Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно рейс, на который я купила билеты отменили. Так я с 4-х летним ребенком осталась ОДНА в Нью Йорке. Казалось бы невозможно испытывать чувство клаустрофобии от того, что находишься в США, но оказывается очень даже реально, если у тебя нет никакой возможности вернуться обратно. ПУСТИТЕ НАС ДОМОЙ!»
Многие признались, что не понимают, почему у Дайнеко возникли трудности с выездом на родину, ведь соотечественники то и дело возвращаются даже из самых отдаленных уголков земли, и тому есть много примеров. Однако Виктория уверяет, что все это не так просто и у нее лично не получается попасть на заветный борт. Нам всем хочется вернуться к обычной жизни — это нормальное желание, но когда же это случится?
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Виктория Дайнеко , Нью-Йорк
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