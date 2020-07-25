Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сына Королевой и Тарзана увидели с новой девушкой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Сына Королевой и Тарзана увидели с новой девушкой
Фото: Instagram
Архип Глушко, сын Королевой и Тарзана, довольно длительное время встречался с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной.
Там кипели страсти, пара дважды расставалась, потом мирилась, но в итоге все-таки произошел окончательный разрыв.
И вот 18-летнего начинающего певца увидели с другой девушкой, — сообщает teleprogramma.pro.
Архип должен был выступать на сцене парка Горького в концерте, организованном МУЗ-ТВ, вслед за своей мамой, Наташей Королевой.
За кулисами перед выходом на сцену его «провожала» хрупкая девушка невысокого роста. Архип ее нежно обнимал.
Имя новой подруги Глушко-младшего пока остается неизвестным широкой публике.
Как ранее писал «Рамблер», не так давно молодой человек поделился видео, на котором исполняет песню, а в подписи отметил, что пора и ему приобщаться к семейному бизнесу.
Видео дня. Рамзан Кадыров ввёл санкции против госсекретаря США Майка Помпео
Шоу-бизнес , Мария Слугина , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой
Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Чеченцы выступили против новой графы в паспорте РФ
Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе
Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе
Отец Маликовой поставил на место Соседова
Отец Маликовой поставил на место Соседова
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
00:07
Эвакуация Центрального детского магазина в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
00:07
Дочь Пескова ответила возмущенным россиянам
Общество
«Коронавирус победить невозможно»
00:57
«Коронавирус победить невозможно»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение