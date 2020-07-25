Сына Королевой и Тарзана увидели с новой девушкой 

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Архип Глушко, сын Королевой и Тарзана, довольно длительное время встречался с экс-участницей «Дома-2» Марией Слугиной

Там кипели страсти, пара дважды расставалась, потом мирилась, но в итоге все-таки произошел окончательный разрыв.

И вот 18-летнего начинающего певца увидели с другой девушкой, — сообщает teleprogramma.pro.

Архип должен был выступать на сцене парка Горького в концерте, организованном МУЗ-ТВ, вслед за своей мамой, Наташей Королевой

За кулисами перед выходом на сцену его «провожала» хрупкая девушка невысокого роста. Архип ее нежно обнимал.

Имя новой подруги Глушко-младшего пока остается неизвестным широкой публике.