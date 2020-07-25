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Елена Кондулайнен срочно госпитализирована 

Ирина Лебедева и ещё 14 17 минут назад
В Москве госпитализирована Елена Кондулайнен
Фото: РИА Новости
Актрису увезли на «Скорой» прямо из ресторана «Времена года», который находится в столичном ЦПКиО им. Горького.
Елена неожиданно почувствовала себя плохо, у нее резко заболела голова, появились нарушения речи, — сообщает «Московский комсомолец».
Официанты вызвали звезде «Скорую помощь».
Кондулайнен сначала отказывалась ехать в больницу, но врачи настояли на серьезности симптомов и госпитализировали 62-летнюю актрису в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Елена Кондулайнен на съемках передачи "Мой герой" рассказала о романе своей молодости, который едва не окончился трагически.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Кондулайнен , Московский комсомолец
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