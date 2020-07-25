В Москве госпитализирована Елена Кондулайнен

Актрису увезли на «Скорой» прямо из ресторана «Времена года», который находится в столичном ЦПКиО им. Горького.

Елена неожиданно почувствовала себя плохо, у нее резко заболела голова, появились нарушения речи, — сообщае т «Московский комсомолец».

Официанты вызвали звезде «Скорую помощь».

Кондулайнен сначала отказывалась ехать в больницу, но врачи настояли на серьезности симптомов и госпитализировали 62-летнюю актрису в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.