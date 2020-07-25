Самбурская раскрыла секрет откровенных фотосессий

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась, что никогда полностью не обнажается перед камерой. Об откровенных съемках она поговорила на YouTube-шоу «Макарена».

По словам Самбурской, она не готова к абсолютному раскрепощению на камеру. При этом некоторые наиболее пикантные фотосессии, где модель запечатлена совсем без одежды, дорабатываются в программе фотошоп.

Самбурская отметила, что готова быть откровенной на все 100 процентов только с любимым мужчиной или же в целях искусства, когда, например, речь идет о необходимости предстать обнаженной в художественном фильме в соответствии с замыслом режиссера.