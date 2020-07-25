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Самбурская раскрыла секрет своих откровенных фотосессий 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Самбурская раскрыла секрет откровенных фотосессий
Фото: Instagram
Актриса и певица Настасья Самбурская призналась, что никогда полностью не обнажается перед камерой. Об откровенных съемках она поговорила на YouTube-шоу «Макарена».
По словам Самбурской, она не готова к абсолютному раскрепощению на камеру. При этом некоторые наиболее пикантные фотосессии, где модель запечатлена совсем без одежды, дорабатываются в программе фотошоп.
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Самбурская отметила, что готова быть откровенной на все 100 процентов только с любимым мужчиной или же в целях искусства, когда, например, речь идет о необходимости предстать обнаженной в художественном фильме в соответствии с замыслом режиссера.
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Шоу-бизнес , Настасья Самбурская
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