У сына Газманова нашли Ferrari и частный самолет 

Британские издания Tatler и Daily Mail обратили внимание на шикарную жизнь российских миллениалов в Лондоне.
«От Аскота до Аннабель, от Хенли до Харродса — это новое поколение русских, «маленьких царей», воспитанных в Великобритании и добавляющих блеска в британское высшее общество», — пишет Tatler.
Издание отмечает, что богатые русские стали массово приезжать в Британию в 2008 году после введения так называемой «золотой визы» для инвесторов. Tatler называет российских богачей «роскошными, неуклюжими нуворишами», но отмечает, что их дети, воспитанные в британских частных школах, могут смело считаться опорой высшего общества Лондона.
Одна из героинь публикаций Daily Mail — 24-летняя Анна Милявская — дочь актрисы и бизнесмена. Она переехала в Англию 10 лет назад и училась в частной школе-интернате, а затем поступила в университет Реджентс, обучение в котором стоит более 40 тысяч фунтов стерлингов в год. Анна часто публикует в соцсетях фотографии на шикарных яхтах, в частных самолетах и дорогих бутиках.
Еще одна жительница Лондона — 25-летняя дочь Романа Абрамовича София. Когда-то она со своими сестрами летала в школу на частном вертолете. Сейчас девушка демонстрирует в соцсетях любовь к лошадям, прогулки на яхтах и путешествия.
Не остался без внимания британских СМИ и 22-летний сын Олега Газманова Филипп. Он тоже учился в Лондоне, но позже ушел из Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина, чтобы развивать собственную транспортную компанию. В его Instagram можно увидеть фото за рулем Ferrari и на борту частного самолета, на котором он летает на каникулы в Швейцарию, Грецию, Италию и Францию.