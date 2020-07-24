У сына Газманова нашли Ferrari и частный самолет 

Британские издания Tatler Daily Mail обратили внимание на шикарную жизнь российских миллениалов в Лондоне.

«От Аскота до Аннабель, от Хенли до Харродса — это новое поколение русских, «маленьких царей», воспитанных в Великобритании и добавляющих блеска в британское высшее общество», — пишет Tatler

Издание отмечает, что богатые русские стали массово приезжать в Британию в 2008 году после введения так называемой «золотой визы» для инвесторов. Tatler называет российских богачей «роскошными, неуклюжими нуворишами», но отмечает, что их дети, воспитанные в британских частных школах, могут смело считаться опорой высшего общества Лондона.

Одна из героинь публикаций Daily Mail — 24-летняя Анна Милявская — дочь актрисы и бизнесмена. Она переехала в Англию 10 лет назад и училась в частной школе-интернате, а затем поступила в университет Реджентс, обучение в котором стоит более 40 тысяч фунтов стерлингов в год. Анна часто публикует в соцсетях фотографии на шикарных яхтах, в частных самолетах и дорогих бутиках.

Еще одна жительница Лондона — 25-летняя дочь Романа Абрамовича София. Когда-то она со своими сестрами летала в школу на частном вертолете. Сейчас девушка демонстрирует в соцсетях любовь к лошадям, прогулки на яхтах и путешествия.