У сына Газманова нашли Ferrari и частный самолет

Британские журналисты сделали подборку детей российских элит, которые живут роскошной жизнью в Лондоне. Они начали переезжать сюда ещё в 90-е, а в 2008-м, после введения облегчённой визы для крупных инвесторов, россияне буквально заполонили столицу Соединённого Королевства . Они скупают дорогие особняки и квартиры в престижных районах, а их дети учатся здесь, живут светской жизнью и почти ассимилировались с верхушкой высшего английского общества.

На фоне публикации «Русского доклада» Tatler решил обратить внимание читателей на интервью с «миллионерами из Москвы » двухгодичной давности. Идею подхватила и газета Daily Mail.

Так, например, дочь российской бизнесвумен (её имя и род деятельности не раскрываются) Анна Милявская окончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии в нарядах люксовых брендов, таких как Balenciaga, Hermes и Tom Ford.

В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья демонстрирует подписчикам своих лошадей. Журналисты отмечают, что предприниматель приобрёл одну из них за 500 тысяч фунтов стерлингов (45 млн рублей). Кроме того, празднование 18-летия девушки в элитном лондонском клубе Under The Bridge, на котором присутствовали 500 человек, обошлось Абрамовичу в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 млн рублей).