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Раскрыты подробности роскошной жизни детей российских звёзд за рубежом 

News.ru 34 минуты назад
У сына Газманова нашли Ferrari и частный самолет
Фото: РИА Новости
Британские журналисты сделали подборку детей российских элит, которые живут роскошной жизнью в Лондоне. Они начали переезжать сюда ещё в 90-е, а в 2008-м, после введения облегчённой визы для крупных инвесторов, россияне буквально заполонили столицу Соединённого Королевства. Они скупают дорогие особняки и квартиры в престижных районах, а их дети учатся здесь, живут светской жизнью и почти ассимилировались с верхушкой высшего английского общества.
На фоне публикации «Русского доклада» Tatler решил обратить внимание читателей на интервью с «миллионерами из Москвы» двухгодичной давности. Идею подхватила и газета Daily Mail.
Так, например, дочь российской бизнесвумен (её имя и род деятельности не раскрываются) Анна Милявская окончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии в нарядах люксовых брендов, таких как Balenciaga, Hermes и Tom Ford.
В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья демонстрирует подписчикам своих лошадей. Журналисты отмечают, что предприниматель приобрёл одну из них за 500 тысяч фунтов стерлингов (45 млн рублей). Кроме того, празднование 18-летия девушки в элитном лондонском клубе Under The Bridge, на котором присутствовали 500 человек, обошлось Абрамовичу в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 млн рублей).
Сын певца Олега Газманова Филипп, в свою очередь, работает в Великобритании манекенщиком и делится кадрами роскошного времяпрепровождения на своей странице в Instagram. Например, он опубликовал снимок, на котором попозировал в собственном автомобиле Ferrari. Помимо этого, парень показывает фанатам снимки из частного самолёта, на котором он летает на каникулы в Швейцарию, Грецию, Италию и Францию.
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Шоу-бизнес , Роман Абрамович , Олег Газманов , Москва , Великобритания
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