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Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе 

Павел Тиунов 1 час назад
Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе
Фото: РИА Новости
Актриса Агата Муцениеце, запустившая YouTube-канал по теме разводов, в беседе с корреспондентом Starhit изъявила желание заполучить в качестве гостя программы президента России Владимира Путина. Она напомнила, что национальный лидер тоже прошел через расставание с близким человеком.
Муцениеце отметила, что запуск канала под названием «Честный развод», в рамках которого она обсуждает со звездами подробности расторжения их браков, нашел отклик у зрителя. По ее словам, каждый в интересной истории «слышит совет для себя». Стать героями программы, уверяет актриса, хотят и обычные люди. Недавно она нашла на лобовом стекле своего автомобиля записку с номером телефона от человека который пообещал рассказать ей о захватывающих событиях своего развода.
При этом сама артистка мечтает о другом собеседнике: она призналась, что не прочь заполучить в качестве гостя президента России Владимира Путина, который тоже прошел через расторжение брака. Также Муцениеце хотела бы провести беседу с Ириной Хакамадой.
Агата Муцениеце, как сообщал «Рамблер», развелась с супругом актером Павлом Прилучным 15 июня. Бракоразводному процессу
предшествовали публичные заявления актрисы о том, что ее муж зависим от алкоголя и применяет к ней домашнее насилие.
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Шоу-бизнес , Ирина Хакамада , Агата Муцениеце , Владимир Путин , StarHit
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