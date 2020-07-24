Муцениеце хочет поговорить с Путиным о его разводе 

Актриса Агата Муцениеце , запустившая YouTube-канал по теме разводов, в беседе с корреспондентом Starhit изъявила желание заполучить в качестве гостя программы президента России Владимира Путина . Она напомнила, что национальный лидер тоже прошел через расставание с близким человеком.

Муцениеце отметила, что запуск канала под названием «Честный развод», в рамках которого она обсуждает со звездами подробности расторжения их браков, нашел отклик у зрителя. По ее словам, каждый в интересной истории «слышит совет для себя». Стать героями программы, уверяет актриса, хотят и обычные люди. Недавно она нашла на лобовом стекле своего автомобиля записку с номером телефона от человека который пообещал рассказать ей о захватывающих событиях своего развода.

При этом сама артистка мечтает о другом собеседнике: она призналась, что не прочь заполучить в качестве гостя президента России Владимира Путина, который тоже прошел через расторжение брака. Также Муцениеце хотела бы провести беседу с Ириной Хакамадой

Агата Муцениеце, как сообщал «Рамблер», развелась с супругом актером Павлом Прилучным 15 июня. Бракоразводному процессу

предшествовали публичные заявления актрисы о том, что ее муж зависим от алкоголя и применяет к ней домашнее насилие.