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«Бедный Виторган никому даже даром не нужен» 

Артём Кульша 1 час назад
«Бедный Виторган никому даже даром не нужен»
Фото: РИА Новости
Актер Максим Виторган даром никому не был нужен как муж до того, как его женой стала журналистка Ксения Собчак. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявила писательница Татьяна Толстая.
Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Виторган в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе.
« (Собчак. — Прим. ред.) вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен», — заявила Толстая на днях.
Она назвала это одним из примеров способности Собчак превращать все в фарс. Другим примером этого писательница она назвала то, что Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 году.
«Думаю, что что-то человеческое в ней проснулось, когда она родила своего прелестного ребеночка. Сейчас, мне кажется, она на самом деле любит этого своего Богомолова. Материнство и любовь очеловечивают», — добавила писательница.
Также она отметила способность Собчак присосаться к человеку, которого она интервьюирует, как пиявка, однако лишь к слабому противнику, например, балерине Анастасии Волочковой, но настоящему интеллектуалу вроде дирижера Теодора Курентзиса.
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Шоу-бизнес , Максим Виторган , Татьяна Толстая , Константин Богомолов , Теодор Курентзис , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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