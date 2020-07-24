«Бедный Виторган никому даже даром не нужен» 

Собчак и Виторган, как сообщал «Рамблер», поженились в 2013 году, в 2016-м завели сына Платона, а в 2019-м развелись. В сентябре 2019-го Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . Виторган в настоящее время встречается с актрисой и певицей Нино Нинидзе

« (Собчак. — Прим. ред.) вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен», — заявила Толстая на днях.

Она назвала это одним из примеров способности Собчак превращать все в фарс. Другим примером этого писательница она назвала то, что Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 году.

«Думаю, что что-то человеческое в ней проснулось, когда она родила своего прелестного ребеночка. Сейчас, мне кажется, она на самом деле любит этого своего Богомолова. Материнство и любовь очеловечивают», — добавила писательница.