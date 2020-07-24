Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске заявил, что судебные тяжбы с бывшим гражданским мужем его дочери телеведущим Дмитрием Шепелевым не закончены, и он намерен подать следующий иск. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. 23 июля стало известно, что Пресненский райсуд Москвы взыскал с телеведущего Дмитрия Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Фриске.

По словам отца певицы Владимира Фриске, суд удовлетворил иск о возврате денег, которые ему должен Шепелев.

«Это еще те, что собирали на лечение Жанны через Русфонд. Но это не единственный иск, который мы подготовили. Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. (…) Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов», — пояснил он.

Владимир Фриске утверждает, что Шепелев отобрал у семьи и загородный дом общей площадью около 400 кв. м, расположенный в деревне Крюково Московской области.

«Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал. Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил», — заявил отец певицы.

Он также подчеркнул, что не боится еще сильнее испортить отношения с Дмитрием Шепелевым и вообще никогда не увидеть внука и не намерен жалеть телеведущего.

«Думаете без исков легко увидеть Платона? Сомневаюсь. Жалеть Шепелева я больше не буду…», — заверил Владимир Фриске.