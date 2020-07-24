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После завершения карантина Пугачёва начала зарабатывать по 29 млн рублей 

News.ru 50 минут назад
На Пугачеву обрушились миллионные заработки
Фото: globallookpress.com
Организатор частных вечеринок раскрыл гонорары звёзд российской эстрады после завершения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.
По его словам, организовать мероприятие с Аллой Пугачёвой обойдётся в €350 тысяч. Почти в три раза дешевле обойдётся праздник с Максимом Галкиным или Григорием Лепсом — €120 тысяч. Земфира берёт за своё выступление немногим больше — €150 тысяч.
Наиболее скромные гонорары у Виктории Бони, Настасьи Самбурской, Эвелины Блёданс и Даны Борисовой. Стоимость их выступления составляет €10 тысяч.
Также организатор рассказал и о стоимости выступлений зарубежных звёзд. Так, за корпоратив с Кристиной Агилерой необходимо будет заплатить €1,5 миллиона, а с певицей Адель — €1 млн В апреле 2020 года экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин напророчил обнищание российским звёздам из-за пандемии коронавируса. Кризис ударит также по семье Галкина и Пугачёвой, уверял он. Об этом информировал NEWS.ru.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Эвелина Бледанс , Виктория Боня , Андрей Разин , Адель , Дана Борисова , Настасья Самбурская , Максим Галкин , Алла Пугачева
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