«Провокация и мерзость»: Гордон обрушилась на Собчак 

«Я лично и моя компания будет защищать Сергия от (…) клеветы и откровенной пакости, устроенной Собчак», — написала Гордон в Instagram.

Правозащитница заявила, что посмотрела фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре и поняла после просмотра, что Ксения — «провокатор и подлец, исполняющий заказ».

«Вы врете постоянно! Вы провокатор без сердца и больше никто», — обратилась Гордон к Собчак.

Она отметила, что в обители попросили Ксению не снимать, однако она не вняла просьбам, а затем обратилась в полицию с заявлением об избиении, «прекрасно понимая, что это провокация и мерзость».

По мнению правозащитницы, действия Собчак в отношении Среднеуральского монастыря и схимонаха Сергия — это «настоящая война», и каждый человек должен выбрать, на чьей он стороне.