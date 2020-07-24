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«Провокация и мерзость»: Гордон обрушилась на Собчак 

Вероника Полынина 21 минуту назад
«Провокация и мерзость»: Гордон обрушилась на Собчак
Фото: РИА Новости
Журналистка, правозащитница и юрист Катя Гордон заявила о готовности защищать схимонаха Сергия (Романова) от нападок Ксении Собчак.
«Я лично и моя компания будет защищать Сергия от (…) клеветы и откровенной пакости, устроенной Собчак», — написала Гордон в Instagram.
Правозащитница заявила, что посмотрела фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре и поняла после просмотра, что Ксения — «провокатор и подлец, исполняющий заказ».
«Вы врете постоянно! Вы провокатор без сердца и больше никто», — обратилась Гордон к Собчак.
Она отметила, что в обители попросили Ксению не снимать, однако она не вняла просьбам, а затем обратилась в полицию с заявлением об избиении, «прекрасно понимая, что это провокация и мерзость».
По мнению правозащитницы, действия Собчак в отношении Среднеуральского монастыря и схимонаха Сергия — это «настоящая война», и каждый человек должен выбрать, на чьей он стороне.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Поповой с заявлением о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре. По словам Собчак, съемочная группа получила свидетельства избиений и истязаний детей, вовлечения в употребление наркотиков и других преступлений.
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Шоу-бизнес , Александр Бастрыкин , Анна Попова , Игорь Краснов , Катя Гордон , Ксения Собчак , СКР
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