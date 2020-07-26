Моргенштерн серьезно нарушил закон

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Рэпер Моргенштерн выступил в ресторане вопреки запрету из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 34 минуты назад
Рэпер Моргенштерн выступил с концертом в одном из ресторанов Сочи в условиях запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, в субботу 25 июля в заведении собралось свыше ста человек. «КП» публикует видео с концерта.
На кадрах видна сцена, с которой Моргенштерн заявляет, что «эта вечеринка, конечно, не формат, но он так соскучился». Зрители танцуют у сцены и в бассейне.
Издание отмечает, что все посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, действует масочный режим и запрет на проведение любых массовых мероприятий.
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