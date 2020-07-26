Моргенштерн серьезно нарушил закон

Рэпер Моргенштерн выступил с концертом в одном из ресторанов Сочи в условиях запрета на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в субботу 25 июля в заведении собралось свыше ста человек. «КП» публикует видео с концерта.

На кадрах видна сцена, с которой Моргенштерн заявляет, что «эта вечеринка, конечно, не формат, но он так соскучился». Зрители танцуют у сцены и в бассейне.

Издание отмечает, что все посетители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, действует масочный режим и запрет на проведение любых массовых мероприятий.