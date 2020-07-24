Бородина отреагировала на комментарий одной из жительниц полуострова, попросившей в Крым не приезжать, так как «он не резиновый и дышать нечем».

«Москва тоже не резиновая, и давно уже. Только многие на заработках в Москве, и мы стоим в пробках километровых и ничего, дышим как-то», — написала Бородина.

Она также отметила, что отдыхать в России — «круто», а увеличение числа туристов должно было бы радовать жителей курортных зон.

«Страна должна развиваться, и хорошо, если это будет за счет туризма в том числе. Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят, в родных пенатах. Вопрос бы с ценами решили, и совсем бы хорошо стало. (…) Работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис и люди будут стремиться отдыхать в России. А такими сообщениями, про понаехали в Крым, вы сами себе могилу роете», — отметила телезвезда.

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, живет ли Крым за счет туризма. При этом некоторые крымчане отметили, что были бы рады, если бы туристы не приезжали.

«Какую могилу мы, крымчане, себе роем, Ксения? Крым — место дислокации Черноморского флота, в первую очередь, а не курорт. За счёт туризма живет минимальный процент населения. Сделайте одолжение — не приезжайте…», — отметил один из комментаторов.

В свою очередь другие жители Крыма подчеркнули, что всегда рады туристам и призвали «не судить по одному человеку».