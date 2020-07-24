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«Могилу себе роете»: Бородина обрушилась на крымчан 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Телеведущая Ксения Бородина заявила, что недовольные приездом большого количества туристов жители Крыма «сами себе могилу роют». Такое мнение она высказала в Instagram.
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Вчера увидев, что я в Сочи, одна из моих подписчиц написала, Ксения ну когда уже в Крым, очень вас ждём. И тут же другая пишет, не надо к нам в Крым приехать, он не резиновый, дышать нечем🤦‍♀️ Москва тоже не резиновая и давно уже, только многие на заработках в Москве и мы стоим в пробках километровых ничего дышим как-то и второй момент, вас самих что не радует, что люди может конечно по причине пандемии, никто это факт не отрицает, но отдыхают в России и это круто. Круто для нас самих. Я сама обожаю Турцию и поехала бы туда в этом году, но я не могу сказать, что нас тут плохо встречают или нет достойных мест и отелей. Во всей Европе хорошо развит туризм, молодцы они стараются, а вы вот такими высказываниями, сами себе все портите! Страна должна развиваться и хорошо, если это будет за счёт туризма в том числе, Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят в родных Пенатах. Вопрос бы с ценами решили и совсем бы хорошо стало. Сейчас подняли сильно из-за спроса и боязни, что к ним не прилетят в таких количествах больше, но так работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис и люди будут стремиться отдыхать в России❤️ а вот такими сообщениями, про понаехали в Крым, вы сами себе могилу роете. Радоваться должны и я думаю адекватные люди, которые держат бизнес в Крыму или Сочи или Алтай, не важно где, всегда рады туристам и понимают, что для развития это только плюс🤓

Публикация от  Ксения Бородина (@borodylia)

Бородина отреагировала на комментарий одной из жительниц полуострова, попросившей в Крым не приезжать, так как «он не резиновый и дышать нечем».
«Москва тоже не резиновая, и давно уже. Только многие на заработках в Москве, и мы стоим в пробках километровых и ничего, дышим как-то», — написала Бородина.
Она также отметила, что отдыхать в России — «круто», а увеличение числа туристов должно было бы радовать жителей курортных зон.
«Страна должна развиваться, и хорошо, если это будет за счет туризма в том числе. Деньги не в Турцию повезут, а тут потратят, в родных пенатах. Вопрос бы с ценами решили, и совсем бы хорошо стало. (…) Работайте над тем, чтобы люди возвращались, давайте адекватные цены, сервис и люди будут стремиться отдыхать в России. А такими сообщениями, про понаехали в Крым, вы сами себе могилу роете», — отметила телезвезда.
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, живет ли Крым за счет туризма. При этом некоторые крымчане отметили, что были бы рады, если бы туристы не приезжали.
«Какую могилу мы, крымчане, себе роем, Ксения? Крым — место дислокации Черноморского флота, в первую очередь, а не курорт. За счёт туризма живет минимальный процент населения. Сделайте одолжение — не приезжайте…», — отметил один из комментаторов.
В свою очередь другие жители Крыма подчеркнули, что всегда рады туристам и призвали «не судить по одному человеку».
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Ксения Бородина , Республика Крым
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