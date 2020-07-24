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«Мне было 13, а он засунул руки мне под лифчик и в трусы» 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
По словам музыкального маркетолога Евгении Анисимовой, двукратный обладатель «Хрустальной совы», известный участник игры «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский проявлял к ней сексуальный интерес в ее 13 лет. Об этом она заявила «Медузе».
Как сообщал «Рамблер», Скипский оказался в центре сексуального скандала после того, как журналистка Екатерина Аренина рассказала в соцсетях, что он приставал к ней, пытался поцеловать и звал к себе домой. При этом на тот момент Арениной было всего 15 лет и Скипский преподавал у нее географию.
В комментариях к твиту Арениной еще несколько девушек рассказали о домогательствах со стороны Скипского. В том числе и Евгения Анисимова. Она уточнила «Медузе», что столкнулась с домогательствами со стороны игрока в 2009 году, когда ей было 13 лет.
«Он с учениками на ты был, вечные пошлые / недвусмысленные шутки-подколы. Это было на тренировках постоянно. Мог девочек за талию прижать к себе спокойно. Погулять с ним звал периодически, но это даже на тот момент происходило не только со мной», — рассказала она.
По словам Анисимовой, команда ее школы ездила вместе со Скипским, который был их тренером, на чемпионат России по ЧГК в Ступино.
«Ехали в поезде с чемпионата России. Когда все уснули, он сел на мою нижнюю полку, начал гладить меня, потом засунул руки мне под лифчик и [в] трусы и полез целоваться. В какой-то момент, видимо, понял, что я в шоке и ступоре — и ушел», — заявила она, отметив, что рассказывала о случившемся учителям и школьному психологу, однако ей не поверили.
Издание отмечает, что редакции известно о не менее чем десяти девушках, к которым, по их утверждению, Скипский приставал, когда они были несовершеннолетними.
Комментарии 12
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Скипский
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