Раскрыта причина операции исхудавшего Буйнова

Певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря, рассказала порталу "WomanHit" супруга артиста Алена Буйнова.

Ранее артист опубликовал в своем Instagram фотографии после операции, чем вызвал беспокойство подписчиков. На снимках Буйнов запечатлен в больничной палате, при этом на нем можно увидеть пластыри и повязки.

"Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует", — оценила состояние певца его жена.

Алена Буйнова заключила, что операция прошла успешно.

В апреле 2011 года Буйнов перенес операцию по удалению опухоли в московском онкологическом центре имени Блохина.