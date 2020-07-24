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Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Раскрыта причина операции исхудавшего Буйнова
Фото: © РИА Новости
Певец Александр Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря, рассказала порталу "WomanHit" супруга артиста Алена Буйнова.
Ранее артист опубликовал в своем Instagram фотографии после операции, чем вызвал беспокойство подписчиков. На снимках Буйнов запечатлен в больничной палате, при этом на нем можно увидеть пластыри и повязки.
"Абсолютно спокойно гуляет по пять километров в день со своей собакой и шикарно себя чувствует", — оценила состояние певца его жена.
Алена Буйнова заключила, что операция прошла успешно.
В апреле 2011 года Буйнов перенес операцию по удалению опухоли в московском онкологическом центре имени Блохина.
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Шоу-бизнес , Другое , Александр Буйнов
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