Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вдова Игоря Талькова требует в суде с певицы Азизы миллион рублей 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Вдова Игоря решила наказать Азизу
Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Вдовы музыканта Игоря Талькова Татьяна предъявила иск певице Азизе, судебный процесс начнётся 29 июля. Об этом сообщила адвокат истицы Ирина Игнашенкова.
Как сообщала юрист в интервью KP.ru, в телепередаче, состоявшейся год назад Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенёрством.
Азиза рассказала, как он (Игорь Тальков. — NEWS.ru) забрал её из гостиницы, повёз через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины, — цитирует Игнашенкову издание.
Адвокат добавила, что Татьяна Талькова потребовала от Азизы, её сестры Гульнары и телеканала один млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Убийство Талькова произошло в 1991 году во время драки с участием бывшего гражданского мужа Азизы Игоря Малахова. Оружие, из которого был убит музыкант, не было найдено, точный состав участников потасовки неизвестен. Убийство на сегодняшний момент считается нераскрытым.
Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в 2018 году объявило о возобновлении расследования убийства Талькова. Дело приостановили в связи с тем, что его главный фигурант, коммерческий директор артиста Валерий Шляфман, уехал на ПМЖ в Израиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Как писал NEWS.ru, ранее певица Азиза рассказала, что рада возобновлению расследования по делу рок-музыканта Талькова, многие до сих пор обвиняют её в причастности к его смерти.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
News.ru: последние новости
Шнуров высказался о подорожании водки матом и в стихах Шнуров высказался о подорожании водки матом и в стихах Заворотнюк хочет рассказать об инновационном лечении на ток-шоу Заворотнюк хочет рассказать об инновационном лечении на ток-шоу Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Шляфман , Игорь Тальков , Татьяна Талькова , Игорь Малахов , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
03:55
«Бумеранг уже летит»: семья Фриске о Шепелеве
Шоу-бизнес
«Дорогу мне преградило тело женщины»
07:01
«Дорогу мне преградило тело женщины»
Происшествия
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
01:42
Шахназаров поддержал скандальное обращение Симоньян
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение