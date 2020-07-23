Вдова Игоря решила наказать Азизу

Вдовы музыканта Игоря Талькова Татьяна предъявила иск певице Азизе, судебный процесс начнётся 29 июля. Об этом сообщила адвокат истицы Ирина Игнашенкова.

Как сообщала юрист в интервью KP.ru, в телепередаче, состоявшейся год назад Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенёрством.

Азиза рассказала, как он (Игорь Тальков. — NEWS.ru) забрал её из гостиницы, повёз через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины, — цитирует Игнашенкову издание.

Адвокат добавила, что Татьяна Талькова потребовала от Азизы, её сестры Гульнары и телеканала один млн рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Убийство Талькова произошло в 1991 году во время драки с участием бывшего гражданского мужа Азизы Игоря Малахова . Оружие, из которого был убит музыкант, не было найдено, точный состав участников потасовки неизвестен. Убийство на сегодняшний момент считается нераскрытым.

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в 2018 году объявило о возобновлении расследования убийства Талькова. Дело приостановили в связи с тем, что его главный фигурант, коммерческий директор артиста Валерий Шляфман , уехал на ПМЖ в Израиль. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Азиза рассказала, что рада возобновлению расследования по делу рок-музыканта Талькова, многие до сих пор обвиняют её в причастности к его смерти.