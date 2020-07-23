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Малахов показал вид с балкона своей квартиры в элитном доме 

Мослента 1 час назад
Российский телеведущий Андрей Малахов показал вид с балкона своей квартиры в элитном доме в центре Москвы. Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.
На кадрах ролика, снятого по случаю десятилетия One Direction, Малахов стоит на балконе с пультом, делая вид, что переключает клипы британской группы. При этом перед ним открывается вид на перекресток у станции метро «Кропоткинская».
Видео было снято с балкона квартиры телеведущего на Остоженке. По данным «Комсомольской правды», Малахову принадлежат апартаменты в доме номер 1/9 1926 года с видом на Храм Христа Спасителя. Общая площадь недвижимости составляет около 200 квадратных метров — чтобы добиться такого метража, телеведущему пришлось объединить сразу несколько квартир. В распоряжении Малахова имеются кухня, ванная, спальня, гостиная и мастерская для занятий живописью. Стоимость элитной недвижимости оценивается в более чем 140 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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