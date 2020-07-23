Отец Маликовой поставил на место Соседова

Юрий Маликов ответил на критику музыкальных талантов его дочери Инны со стороны Сергея Соседова

Как сообщал «Рамблер», ранее Соседов, комментируя присвоение Инне Маликовой звания заслуженной артистки России , назвал ее «полной бездарью».

В беседе с изданием iReactor Юрий Маликов удивился нападкам Соседова на свою дочь и выразил уверенность, что она — очень талантливый человек.

«Она (Инна) 15 лет руководит коллективом. Напомню, что Павел Слободкин, создатель и руководитель ансамбля «Веселые ребята», тоже не был вокалистом. Он был худруком. Инна — художественный руководитель, и она создала прекрасный коллектив. Больше сказать нечего, передайте от меня привет Соседову», — сказал Маликов-старший.

Сама Инна Маликова также воздержалась от комментариев, заявив, что находится в отпуске, и ей все равно, кто и что о ней говорит.