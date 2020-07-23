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Лидер «Пошлой Молли» прокомментировал обвинения в домогательствах к 17-летней 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лидер «Пошлой Молли» ответил на обвинения в насилии
Фото: Соцсети
Пост на эту тему он опубликовал в Instagram-stories.
«Все, в чем меня обвиняют, — ложь. Эта максимально противоречивая история трехлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — написал 23-летний музыкант.
Он отметил, что давно избегает «лоховских туровских движух», видимо, подразумевая связи с фанатками. Бледный заявил подписчикам, что они могут быть спокойны за поклонниц, которых они предостерегают от общения с ним.
«Оправдывать сексуальное насилие и насилие любого рода — это очень плохо, сексизм в любом проявлении — также очень плохо, ни в коем случае не нужно слепо вставать на защиту таких людей просто потому, что вам нравится их музыка, и всегда разбираться для начала в ситуации», — написал артист.
Ранее 19-летняя девушка из Киева рассказала о домогательствах Бледного. Она не раскрыла подробности произошедшего, однако намекнула, что музыкант дал ей пощечину.
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