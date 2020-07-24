Асмус посмеялась над разводом с Харламовым

На снимке, который был опубликован 23 июля, Асмус изображена за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Актриса при этом одета в желтое платье с накинутой поверх зимней курткой. При этом она пристально смотрит в объектив, не улыбаясь.

«Разделили имущество», — написала Асмус, снабдив сообщение тремя смеющимися смайликами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды сериала «Интерны» живо отреагировали на шутку актрисы, разразившись шуточными комментариями.

«Все что нажито непосильным трудом», — написала пользовательница под ником _panova_ann_.

«По честному», — отметила kamenevadarya.

«Вот это жиза, вот это роскошь», — посмеялась ka_77_sha_77.