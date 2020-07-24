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«Разделили имущество»: Асмус сделала заявление 

Павел Тиунов и ещё 9 12 минут назад
Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram пошутила развод с супругом юмористом Гариком Харламовым. В своей публикации она задела тему раздела имущества.
На снимке, который был опубликован 23 июля, Асмус изображена за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Актриса при этом одета в желтое платье с накинутой поверх зимней курткой. При этом она пристально смотрит в объектив, не улыбаясь.
«Разделили имущество», — написала Асмус, снабдив сообщение тремя смеющимися смайликами (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики звезды сериала «Интерны» живо отреагировали на шутку актрисы, разразившись шуточными комментариями.
«Все что нажито непосильным трудом», — написала пользовательница под ником _panova_ann_.
«По честному», — отметила kamenevadarya.
«Вот это жиза, вот это роскошь», — посмеялась ka_77_sha_77.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов пошутил на тему своего развода с Кристиной Асмус. На видео, которое опубликовал стенд-ап комик Данила Поперечный, юморист на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и заявляет, что «развелся».
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Данила Поперечный
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