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Асмус показала, как разделила имущество с Харламовым после расставания 

Слово и Дело и ещё 2 6 часов назад
Асмус: «Разделили имущество»
Фото: Слово и Дело
Раздел имущества во время бракоразводного процесса продемонстрировала известная актриса Кристина Асмус. Звезда опубликовала серию снимков на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
"Разделили имущество", — саркастично подписала фотосессию звезда фильма "Текст".
На кадрах Асмус запечатлена в вечернем платье на разноцветном скутере. Волосы звезды уложены в непривычном стиле — она стала обладательницей модной челки.
Артистка, вслед за своим супругом юмористом и шоуменом Гариком Харламовым, пиарится на информации о разводе. Впервые о расставании после длительного брака звезды сообщили посредством поста в социальной сети Instagram в начале лета. После этого они оба лишь "подогревали" интерес публики к вопросу, привлекая повышенное внимание к себе.
Харламов, так же как и его почти бывшая жена, постоянно поднимают тему развода в своих постах. В последней публикации Асмус решила разрекламировать новую фотосессию, очевидно, сделанную для модного журнала. И даже в ней не упустила случая пошутить на горячую тему.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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