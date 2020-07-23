Асмус: «Разделили имущество»

На кадрах Асмус запечатлена в вечернем платье на разноцветном скутере. Волосы звезды уложены в непривычном стиле — она стала обладательницей модной челки.

Харламов, так же как и его почти бывшая жена, постоянно поднимают тему развода в своих постах. В последней публикации Асмус решила разрекламировать новую фотосессию, очевидно, сделанную для модного журнала. И даже в ней не упустила случая пошутить на горячую тему.