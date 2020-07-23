«Просто не разобрался»: в Новосибирске ответили Макаревичу 

«Рамблер» писал, что ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что намерен подать в суд на депутата городского совета Новосибирска, единоросса Сергея Бондаренко, использовавшего в своей предвыборной кампании строчку — «В бурю лишь крепче руки» из песни «За тех, кто в море». Макаревич отметил, что не давал разрешение на использование своей песни.

В свою очередь помощник Бондаренко подчеркнул, что слова в агитационном плакате «звучат по-другому» и не совпадают с песенными.

«Я русский язык изучал, и там слово совсем по-другому звучит. На самом деле созвучно, да, но не более того. Посмотрите, там слово не то», — заявил он.

Помощник депутата высказал мнение, что Макаревич «не разобрался», так как, возможно, «в связи с возрастом не помнит своих песен».

«Но слова звучат по-другому. Поэтому я думаю, что судебной перспективы здесь никакой не будет. Но это мое оценочное суждение, не суждение Сергея Валентиновича Бондаренко», — подчеркнул он.