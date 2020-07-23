Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Просто не разобрался»: в Новосибирске ответили Макаревичу 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Просто не разобрался»: в Новосибирске ответили Макаревичу
Фото: ТАСС
Перспектив у судебных разбирательств музыканта Андрея Макаревича с новосибирским депутатом Сергеем Бондаренко нет. Об этом «ПолитЭксперту» заявил помощник народного избранника.
«Рамблер» писал, что ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что намерен подать в суд на депутата городского совета Новосибирска, единоросса Сергея Бондаренко, использовавшего в своей предвыборной кампании строчку — «В бурю лишь крепче руки» из песни «За тех, кто в море». Макаревич отметил, что не давал разрешение на использование своей песни.
В свою очередь помощник Бондаренко подчеркнул, что слова в агитационном плакате «звучат по-другому» и не совпадают с песенными.
«Я русский язык изучал, и там слово совсем по-другому звучит. На самом деле созвучно, да, но не более того. Посмотрите, там слово не то», — заявил он.
Помощник депутата высказал мнение, что Макаревич «не разобрался», так как, возможно, «в связи с возрастом не помнит своих песен».
«Но слова звучат по-другому. Поэтому я думаю, что судебной перспективы здесь никакой не будет. Но это мое оценочное суждение, не суждение Сергея Валентиновича Бондаренко», — подчеркнул он.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Бондаренко , Андрей Макаревич , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Соперница Лукашенко выступила с резким заявлением
Соперница Лукашенко выступила с резким заявлением
«То царство, то смута»: Макаревич сравнил США и Россию
«То царство, то смута»: Макаревич сравнил США и Россию
Переход Зеленского на русский язык объяснили
Переход Зеленского на русский язык объяснили
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение