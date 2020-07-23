Гарик Харламов повысил «ценник» после краха бизнеса

Шоумен Гарик Харламов просит баснословные гонорары за свои выступления.

Сейчас, чтобы пригласить Гарика в качестве ведущего мероприятия, нужно заплатить 2,5 млн руб. До начала карантина шоумен работал за 2 млн руб. Однако Харламов часто выступает вместе с Демисом Карибидисом , а это еще плюс 2,4 млн руб.

Юморист повысил «ценник», чтобы компенсировать убытки, которые принесли неудачи в предпринимательских начинаниях, пишет «Комсомольская правда». Так, недавно было ликвидировано креативное агентство «Бульдог», в котором Харламов числился соучредителем и владел долей в 26,5%. Также крах потерпел магазин Гарика по продаже футболок и бейсболок. Сейчас многие товары недоступны для приобретения, а остатки распродаются с уценкой. Бренд детской одежды, который шоумен пытался развивать, также находится в упадке.