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Гарик Харламов увеличил стоимость своих услуг после краха бизнеса 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Гарик Харламов повысил «ценник» после краха бизнеса
Фото: Russianshowbiz.info
Шоумен Гарик Харламов просит баснословные гонорары за свои выступления.
Сейчас, чтобы пригласить Гарика в качестве ведущего мероприятия, нужно заплатить 2,5 млн руб. До начала карантина шоумен работал за 2 млн руб. Однако Харламов часто выступает вместе с Демисом Карибидисом, а это еще плюс 2,4 млн руб.
Юморист повысил «ценник», чтобы компенсировать убытки, которые принесли неудачи в предпринимательских начинаниях, пишет «Комсомольская правда». Так, недавно было ликвидировано креативное агентство «Бульдог», в котором Харламов числился соучредителем и владел долей в 26,5%. Также крах потерпел магазин Гарика по продаже футболок и бейсболок. Сейчас многие товары недоступны для приобретения, а остатки распродаются с уценкой. Бренд детской одежды, который шоумен пытался развивать, также находится в упадке.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Демис Карибидис , Комсомольская правда
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