"Я не согласен": Макаревич собрался в суд с депутатом

Некоторое время назад в Новосибирске появились агитационные билборды депутата. На них изображен он сам на фоне флага России с неправильной последовательностью полос, логотип «Единой России» и строчка «В бурю лишь крепче руки» из песни «За тех, кто в море» группы «Машина времени».

Он заявил, что знать не знает Бондаренко, тот не обращался к нему за разрешением использовать строчку из его песни, он не согласен на такое ее использование, потому что «Единая Россия» никогда не была его героем, и думает, что подаст в суд на депутата, потребовав не только убрать билборды, но еще и компенсацию.