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"Я не согласен": Макаревич пойдет в суд против депутата

Артём Кульша
15 минут назад
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Музыкант Андрей Макаревич, возможно, подаст в суд на депутата городского совета Новосибирска Сергея Бондаренко. Об этом Макаревич сам сообщил «Подъему».
"Я не согласен": Макаревич собрался в суд с депутатом
Фото: ТАССТАСС
Бондаренко, как сообщал «Рамблер», — депутат новосибирского городского совета от партии «Единая Россия» и директор похоронного дома «ИМИ». 13 сентября в Новосибирске состоятся выборы в городской совет. Бондаренко примет в них участие.
Некоторое время назад в Новосибирске появились агитационные билборды депутата. На них изображен он сам на фоне флага России с неправильной последовательностью полос, логотип «Единой России» и строчка «В бурю лишь крепче руки» из песни «За тех, кто в море» группы «Машина времени».
«Он (Бондаренко. — Прим. ред.) это (использовал песню «Машины времени». — Прим. ред.) сделал незаконно», — сообщил лидер группы Макаревич сегодня.
Он заявил, что знать не знает Бондаренко, тот не обращался к нему за разрешением использовать строчку из его песни, он не согласен на такое ее использование, потому что «Единая Россия» никогда не была его героем, и думает, что подаст в суд на депутата, потребовав не только убрать билборды, но еще и компенсацию.
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Шоу-бизнес,Общество,Сергей Бондаренко,Андрей Макаревич,Единая Россия,Новосибирск
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