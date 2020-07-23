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«Нагуляться — не про меня»: дочь Немцова о замужестве 

Павел Тиунов и ещё 4 37 минут назад
«Нагуляться — не про меня»: дочь Немцова о замужестве
Фото: INSTAGRAM.COM/DINANEMTSOVA_/
Дочь политика Бориса Немцова от журналистки Екатерины Одинцовой Дина на своей странице в Instagram объяснила подписчикам, почему собралась замуж в 18 лет. По ее словам, в вопросах создания семьи она придерживается консервативных взглядов.
Дина Немцова отметила, что когда ее жених Димитрий сделал ей предложение руки и сердца, то многие отговаривали ее выходить замуж в столь юном возрасте. При этом, по словам девушки, были приведены три аргумента: нужно «нагуляться», пожить для себя и для начала съехаться.
«Нагуляться» — это вообще не про меня», — написала Немцова, подчеркнув, что частая смена партнеров не сделала бы ее счастливой (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
По словам дочери политика, они с женихом не приемлют тезис «пожить для себя», поскольку поддерживают друга в любых начинаниях и не выставляют друг другу никаких требований: Немцова не обязана сидеть дома и готовить, а Димитрию не запрещается гулять с друзьями по выходным.
Наконец, предложение «пожить вместе» было также отвергнуто, поскольку Дина и ее семья придерживаются консервативных взглядов на создание семьи.
Дочь Немцова подчеркнула, что встречается с женихом уже на протяжении трех лет, поэтому не видит необходимости откладывать свадьбу на «после университета». При этом дату и место проведения торжества девушка оставила в тайне.
Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Немцов , Екатерина Одинцова , Дина Немцова
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