Актер Иван Охлобыстин в беседе с изданием "7 дней" заявил, что восхищается актрисой Кристины Асмус , а также подчеркнул, что у нее есть "весь спектр достоинств.

Охлобыстин отметил, что съемки в откровенных сценах в фильме "Текст", которые, по мнению части пользователей Сети, и привели к разводу с юмористом Гариком Харламовым , никак не изменили отношение артиста к ней. Охлобыстин заявил, что он будет ее оправдывать, так как относится к ней как "родственник". Также актер признался, что не стал смотреть этот фильм "на всякий случай".

"Я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая", — заявил Охлобыстин.

Также он отметил, что Асмус все сделала в профессии сама, и никто ей не помогал: она очень трудолюбива и прекрасная актриса.

Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны".

Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне. Супруги также подчеркивали, что ни фильм "Текст", ни третьи лица не виноваты в их расставании.