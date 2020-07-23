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Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым 

РИА Новости 2 часа назад
Актер Иван Охлобыстин в беседе с изданием "7 дней" заявил, что восхищается актрисой Кристины Асмус, а также подчеркнул, что у нее есть "весь спектр достоинств.
Охлобыстин отметил, что съемки в откровенных сценах в фильме "Текст", которые, по мнению части пользователей Сети, и привели к разводу с юмористом Гариком Харламовым, никак не изменили отношение артиста к ней. Охлобыстин заявил, что он будет ее оправдывать, так как относится к ней как "родственник". Также актер признался, что не стал смотреть этот фильм "на всякий случай".
"Я знаю, что ее душа — это душа чистого, красивого ребенка. И судьба у нее непростая. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая", — заявил Охлобыстин.
Также он отметил, что Асмус все сделала в профессии сама, и никто ей не помогал: она очень трудолюбива и прекрасная актриса.
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны".
Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне. Супруги также подчеркивали, что ни фильм "Текст", ни третьи лица не виноваты в их расставании.
Спустя несколько дней, ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что объявление о разводе было одним из наказаний в рамках передачи, а написанный в Instagram текст был подготовлен создателями передачи. Харламов опроверг этуинформацию.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Иван Охлобыстин , Кристина Асмус , Владимир Маркони , журнал "7 Дней"
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