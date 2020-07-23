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Пугачеву лишили бренда 

Артём Кульша и ещё 2 23 минуты назад
Суд отнял товарный знак Кристина у певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.
В 1996 году, как сообщал «Рамблер», Пугачева получила право на использование до 2026 года товарного знака «Кристина» для 18 классов товаров и услуг.
В марте 2020-го пекарь и ресторатор Кристина Мартиросян подала в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Кристина» для класса товаров, включающего хлебобулочные и кондитерские изделия, и класса услуг кафе, кафетериев и ресторанов в связи с его неиспользованием в них.
«Лишь маленькая просьба к Алле Борисовне — всего лишь узаконить товарный знак "Кристина"», — объясняла она.
Сегодня состоялось заседания СИП по этому делу. В карточке дела в картотеке арбитражных дел сказано, что иск был полностью удовлетворен.
Мартиросян — индивидуальная предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа, основным видом деятельности которой является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, и учредительница компании «Кристина», основным видом деятельности которой является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Алла Пугачева
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