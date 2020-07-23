Суд отнял товарный знак Кристина у певицы Аллы Пугачевой . Об этом сообщает РИА Новости.

В 1996 году, как сообщал «Рамблер», Пугачева получила право на использование до 2026 года товарного знака «Кристина» для 18 классов товаров и услуг.

В марте 2020-го пекарь и ресторатор Кристина Мартиросян подала в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Кристина» для класса товаров, включающего хлебобулочные и кондитерские изделия, и класса услуг кафе, кафетериев и ресторанов в связи с его неиспользованием в них.

«Лишь маленькая просьба к Алле Борисовне — всего лишь узаконить товарный знак "Кристина"», — объясняла она.

Сегодня состоялось заседания СИП по этому делу. В карточке дела в картотеке арбитражных дел сказано, что иск был полностью удовлетворен.

Мартиросян — индивидуальная предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа, основным видом деятельности которой является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, и учредительница компании «Кристина», основным видом деятельности которой является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.