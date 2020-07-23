Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров высказался о подорожании водки матом и в стихах 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Шнуров посвятил стихи повышению цен на водку
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Музыкант, поэт и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей официальной странице в социальной сети в матерном стихотворении выразил собственные эмоции относительно скачка цен на водку в российских магазинах.
Исполнитель начал своё произведение с того, что в новостях его огорчили два момента: уже упомянутое подорожание на один из видов крепкого спиртного и закрытие придомовых маленьких баров на территории Санкт-Петербурга. Дальше Шнуров, как бы обращаясь к законодателям, задаёт вопрос: «Все мозги что ль обнулили?».
Как тут жить не накатив/ Слушать обещанья, речи/ Если нету перспектив, И платить за отдых нечем? — написал Шнуров в Instagram.
Далее музыкант отметил, что, по его мнению, водка является последним доступным в России досугом. После этого он пожелал, чтоб сгорели огнём дома депутатов (далее поэт обещает, что народ будет кормить или собак) и Кремль. А последнему трезвому и богатому в России Шнуров посоветовал «жевать последний перепел».
Как ранее писал NEWS.ru, музыкант опубликовал стихи об арестованном губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале. Лидер группы «Ленинград» назвал задержанного политика «хорошим мужиком», который «не бздит», то есть — не боится.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
News.ru: последние новости
Заворотнюк хочет рассказать об инновационном лечении на ток-шоу Заворотнюк хочет рассказать об инновационном лечении на ток-шоу Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс Бизнесмен отсудила у Аллы Пугачёвой бренд «Кристина» для своих тортов Бизнесмен отсудила у Аллы Пугачёвой бренд «Кристина» для своих тортов
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Киев признал ДНР и ЛНР независимыми государствами
Киев признал ДНР и ЛНР независимыми государствами
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-го этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
00:19
Попытка кражи огромного телевизора попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение